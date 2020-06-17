Британка во время карантина вывела трех утят из магазинных яиц

Британка Чарли Лелл во время коронавирусного карантина сумела вывести из магазинных утиных яиц утят.

Как сообщает CNN, однажды девушка увидела в интернете видео, как кому-то удалось вырастить птенцов из перепелиных яиц. Во время сидения дома а на карантине британка решила эксперимент повторить – она купила в магазине яйца утки и поместила их в инкубатор. В результате ей удалось получить трех живых утят, которых она назвала Бип, Пип и Mип.

«Я провела два дня, приклеевшись к инкубатору, когда родился Бип. Он был один около двух дней, поэтому я сделала ему из шляпы небольшую кровать и заботилась о нем, пока не вылупились Пип и Мип», – рассказала британка CNN.

Лелл пока держит утят дома, но со временем переместит их в оборудованное место на улице.

Производитель утиных яиц в курсе успешного эксперимента Чарли Лелл, но утверждает, что встретить в продаже оплодотворенные яйца очень мала, и в этом случае речь идет, скорее, о везении.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 17.06.20

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