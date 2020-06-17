российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июня 2020, 11:50 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Британка во время карантина вывела трех утят из магазинных яиц

Британка Чарли Лелл во время коронавирусного карантина сумела вывести из магазинных утиных яиц утят.

Как сообщает CNN, однажды девушка увидела в интернете видео, как кому-то удалось вырастить птенцов из перепелиных яиц. Во время сидения дома а на карантине британка решила эксперимент повторить – она купила в магазине яйца утки и поместила их в инкубатор. В результате ей удалось получить трех живых утят, которых она назвала Бип, Пип и Mип.

«Я провела два дня, приклеевшись к инкубатору, когда родился Бип. Он был один около двух дней, поэтому я сделала ему из шляпы небольшую кровать и заботилась о нем, пока не вылупились Пип и Мип», – рассказала британка CNN.

Лелл пока держит утят дома, но со временем переместит их в оборудованное место на улице.

Производитель утиных яиц в курсе успешного эксперимента Чарли Лелл, но утверждает, что встретить в продаже оплодотворенные яйца очень мала, и в этом случае речь идет, скорее, о везении.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 17.06.20

Во Франции медики вышли на акцию протеста. / ВОЗ назвала научным прорывом исследование о лечении коронавируса. / В Млечном Пути могут существовать десятки инопланетных цивилизаций. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире,