Вся мэрия Праги ушла на карантин из-за коронавируса у одного из замов главы города

Вся мэрия Праги ушла на карантин из-за того, что у одного из чиновников обнаружен коронавирус. Заражен оказался

заместитель мэра по безопасности города Петр Глубучек. Он подтвердил информацию в своих социальных сетях, рассказав, что почувствовал себя плохо на днях и сдал тест на Covid-19, который оказался положительным.

Как сообщает портал novinky.cz, в минувший понедельник все чиновники мэрии проводили совещание и в течение семи часов находились в одной комнате. В связи с этим существует такая высокая вероятность того, что многие из них могли заразиться.

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что чиновники ждут визита врачей для оценки состояния и будут работать из дома онлайн, как это было во время карантина по коронавирусу.

Всего карантин затронет до сорока человек и продлится две недели.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 17.06.20

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