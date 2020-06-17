Мощный взрыв у железнодорожной станции в Германии: 15 раненых (ФОТО)

Мощный взрыв прогремел неподалеку от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой федеральной земле Бавария. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек. Об этом сообщает br24.de.

По ее данным, в пустующем ангаре взорвался баллон с газом. Причина взрыва пока неизвестна.

Радиус взрыва составил около 100 метров, взрывная волна ощущалась на расстоянии 1 километра, сообщает газета Merkur.

В результате происшествия повреждены 30 транспортных средств и здания, расположенные в радиусе взрыва. Сам ангар полностью разрушен.

На месте ЧП работают 60 полицейских и около 200 спасателей. В настоящее время железнодорожная станция закрыта, движение поездов между Аугсбургом и Ульмом прервано. Для перевозки пассажиров задействованы автобусы.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 17.06.20

Вся мэрия Праги ушла на карантин из-за коронавируса у одного из замов главы города. / Британка во время карантина вывела трех утят из магазинных яиц. / Во Франции медики вышли на акцию протеста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»