В Гааге «коронвирусный» митинг разогнали водометами

Около 100 человек задержаны полицией в Гааге, где в это воскресенье прошла массовая демонстрация противников карантинных ограничений. Более тысячи человек собрались здесь, чтобы выразить недовольство против отказа властей полностью снять ограничительные меры, введённые в стране в начале марта для противодействия распространению коронавируса. В то время как с первого июня в Нидерландах заработал общественный транспорт, открылись школы, рестораны и кинотеатры, ряд ограничений продолжает действовать, сообщает «Евроньюс».

Акция проходила мирно, но затем, по словам представителей полиции, к протестующим присоединились футбольные болельщики, и обстановка стала накаляться. Когда полиция велела людям расходиться, начались стычки. Для разгона собравшихся применялись водомёты. Те, кто отказался расходиться, были окружены полицией и задержаны.

За время эпидемии жертвами коронавируса в Нидерландах стали около 6000 человек.

Гаага, Елена Васильева

Гаага. Другие новости 22.06.20

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