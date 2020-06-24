Европа попала в пиковую жару

Европу накрыла жара. В среду на всей территории Франции столбик термометра поднимется выше 30 градусов. В ряде районов юго-востока и запада воздух прогреется до 37 градусов, сообщает «Евроньюс».

Это повышение температуры, вызванное пришедшими из Африки горячими воздушные массами, синоптики называют «пиком жары», поскольку она не продлится долго. Облегчение жители Европы должны почувствовать уже к выходным.

Обитатели Парижа с наступлением жары ищут укрытия в скверах и парках: «В столице загрязнение воздуха значительно выше, мы чувствуем «парниковый эффект» – говорит студентка Шайма Абид, – поэтому нам тяжелее переносить жару, чем жителям сельской местности».

Пик жары дотянется и до северных стран – Великобритании и Швеции. При такой 30-градусной парилке нет смысла ехать на Ибицу, шутит местная пресса.

В Испании столбик термометра должен в среду подняться до 40-градусной отметки и даже превысить её в Севилье, отмечает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 22.06.20

В Гааге «коронвирусный» митинг разогнали водометами. / В Италии зарегистрирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с начала пандемии. / На популярный хорватский пляж приплыла акула. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»