В Германию вернулся карантин по Covid-19

В Германию возвращается карантин по коронавирусу. В земле Северный Рейн- Вестфалия на местном мясокомбинате произошла вспышка заболевания.

По результатам тестирования заражены оказались полторы тысячи человек. Пока речи о национальном карантине не ведётся, блокированы оказались только жители города Тоенни, где находится мясокомбинат. Ведётся активное тестирование и отслеживание социальных контрактов переносчиков.

Между тем, канцлер Австрии Себастьян Курц предостерег сограждан от поездок в Северный Рейн-Вестфалию, чтобы избежать заражения и новых вспышек заболеваемости. Кроме того, австрийцам, проживающим в земле Северный Рейн-Вестфалия, рекомендовано покинуть территорию и вернуться домой.

Аналогичные рекомендации – не посещать территорию и по возможности вернуться домой – действуют и для итальянской Ломбардии, которая этой весной очень сильно пострадала от коронавируса.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 24.06.20

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