Путин и Макрон завтра обсудят двусторонние отношения, Украину, Сирию Ливию и проблемы экологии

Президенты Франции и России хотят подвести итоги «стратегического диалога» между двумя странами, а также обсудить ситуацию в Сирии в Ливии.

Как сообщает издание Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца,

Макрон и Путин проведут встречу по видеосвязи.

Президенты Франции и России «пожелали, чтобы на этот раз углубленный обмен мнениями показал, какие стратегические балансы выдерживают испытание пандемией», уточняют в Елисейском дворце. На повестке дня будут также вопросы, связанные с Украиной, Ливией, Ираном и Сирией, также сотрудничество в области здравоохранения и окружающей среды.

Эта встреча состоится почти через год после того, как Эммануэль Макрон принял Владимира Путина в Фор-де-Брегансон, резиденции президента Франции 19 августа 2019 года, незадолго до саммита G7 в Биаррице. После этой встречи Макрон сделал заявление, что Россия – часть Европы, что простирается от Лиссабона до Владивостока. «Президент не делает ставок на Россию. Он считает, что нужно разобраться со всеми сложными вопросами», – пояснила в среду пресс-служба Макрона. Эта «потребность в разъяснении и сотрудничестве» связана, в частности, с безопасностью в Европе, международными кризисами и кибератаками.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 24.06.20

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