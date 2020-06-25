Эйфелева башня открылась для посетителей, но подняться на нее можно только пешком

Сегодня после короновирусного карантина для посетителей открывается Эйфелева башня. Но лифты для гостей, на которых можно было забираться на смотровые площадки первого и второго этажей, работать не будут. Все желающие посмотреть на Париж с высоты птичьего полета должны будут преодолеть 700 ступеней. В среднем подъем будет занимать примерно 20-30 минут с передышками каждые 10 ступеней.

Как пишет газета Le Figaro, башня прекратила принимать посетителей 13 марта 2020 года и это было самое длительное ее закрытие в истории со времен Второй мировой войны.

Карантин снимается постепенно – с 25 по 30 июня посетителям можно будет добраться до 2-го этажа, но только по лестнице и с надетой маской, по пути им встретятся тридцать дозаторов с санитайзером – для обработки рук. Количество посетителей башни урезано на треть, потоки поднимающихся на смотровые площадки и спускающихся с них не пересекаются, они идут по разным лестницам.

Для того, чтобы максимально избежать скученности, посетителям рекомендовано покупать билеты онлайн.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.06.20

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