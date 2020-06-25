Польский епископ прочел проповедь о вреде алкоголя, а потом сам смертельно пьяный попал в больницу

Католический епископ Эдуард Янияк из Калиша плохо прославился на всю Европу.

Целый ряд СМИ написал о его приключениях после конгресса трезвости, на котором он принимал участие в качестве почетного гостя. Мероприятие организовывала Польская католическая церковь и Яниак читал на нем проповедь о вреде пьянства. После этого священник выпил 0.7 водки и попал в больницу в бессознательном состоянии, пишет Газета Выборча. Врачи предполагали у него инсульт и провели все необходимые исследования, однако после теста на алкоголь выяснилось – священник просто очень пьян. В его крови было обнаружено 3.5 промилле алкоголя.

После оказанной ему врачебной помощи священник смог покинуть больницу.

Однако употребление акоголя, сообщают СМИ, это не самый большой грех епископа Янияка. Недавно выпущенная вторая серия документального фильма Томаса Сикельского о педофилии в польской католической церкви, озаглавленный «Игра в прятки», изображает Яниака как человека, который сознательно закрывал глаза на деятельность педофила – им был один из его подчиненных, священник Аркадиуш. И продолжалось это несколько лет. Утверждается, что это человек изнасиловал нескольких мальчиков в возрасте от 7 до 13 лет, и всякий раз, когда это выяснялось, епископ Янияк переводил грешника в другой приход, где верующие понятия не имели о том, что перед ними преступник и где все начиналось снова.

Дело епископа из Калиша в настоящее время расследуется не только полицией, но и польским епископатом и Ватиканом, согласно которому «церковная иерархия обязана информировать о действиях педофилов». «Этому священнику грозит опасность стать первым польским епископом, которого Ватикан сместит с должности за сокрытие педофилии в католической церкви», – предупредила Газета Выборча.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 25.06.20

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