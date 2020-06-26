Ученые изучают феномен горнолыжного курорта, где почти половина местных жителей переболела коронавирусом без симптомов

Ученые всерьез занялись разгадкой тайны небольшого горнолыжного курорта Ишгль в Австрии. Дело в том, что еще в феврале этого года более 40% местных жителей переболели коронавирусом. На сегодняшний день это самый высокий показатель на планете. Но при этом большая часть заболевших ничего не заметила, сообщает «Евроньюс».

«Проведенные тесты показывают, что практически каждый второй житель города имеет антитела к COVID-19. Это означает, что они болели. Однако подавляющее большинство – примерно 85% из них – не заметили болезни, она проходила бессимптомно», – говорит исследователь Инсбрукского университета Дороте фон Лаер.

В начале эпидемии именно городок Ишгль был самым крупным очагом распространения коронавируса в Австрии. Здесь же болезнь подхватили многие иностранные туристы, которые в свою очередь тоже стали переносчиками. Однако удивительно, что при столь высоком проценте заболеваемости, никаких серьезных последствий для местного населения не было – уровень смертности фактически остался неизменным6 уточняет «Евроньюс».

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 25.06.20

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