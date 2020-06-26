Премьер-министр Дании перенесла свою свадьбу из-за необходимости принять участие в заседании ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перенесла свою свадьбу из-за необходимости принять участие в заседании Европейского совета в следующем месяце. Об этом она рассказала в своем посте в Instagram в четверг.

Лидеры ЕС планируют встретиться 17 июля лицом к лицу впервые после начала пандемии коронавируса, чтобы обсудить европейский бюджет и планы выхода из кризиса, связанного с пандемией Covid-19, сообщает CNN.

«Я с нетерпением жду выхода замуж за этого человека», – написал Фредериксен в посте, в котором рассказала о себе и о своем женихе Бо Тенгберге. «Заседание Совета в Брюсселе было созвано именно тогда, когда мы планировали нашу свадьбу. Черт. Но я должна выполнять свою работу и защищать интересы Дании».

«Я с нетерпением жду, чтобы сказать «да» Бо (который, к счастью, очень терпеливый)», добавила она.

Напомним, что в Дании коронавирус был диагнострирован у 12 836 человек, 603 из них скончались.

Копенгаген, Елена Васильева

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