Словения из-за коронавируса снова будет сажать на двухнедельный карантин гостей из Чехии, Хорватии и Франции

Словения ужесточает свой пограничный режим, заявил в четверг на брифинге официальный представитель правительства Йелко Кацин. Соседние Хорватия, а также Чешская республика и Франция были перемещены словенцами из зеленого списка эпидемиологически безопасных стран в желтый список менее безопасных государств. Для чехов, путешествующих в Словению, это означает двухнедельный карантин.

Хорваты были первой страной, которая смогла без ограничений путешествовать по Словении и стать одной из так называемых зеленых стран. Теперь они могут въехать в Словению только в том случае, если у них там есть недвижимость или заранее забронировано жилье для туристов. Затем словенцы относились к чехам точно так же, как и к хорватам.

Находящиеся в Хорватии чехи должны учитывать тот факт, что при въезде в Словению они должны будут представить документы, подтверждающие цель и пункт назначения поездки.

Пока не ясно, как обстоят дела с пребыванием, которое чехи уже забронировали или даже оплатили в Словении. По данным посольства Словении в Праге, объявленные меры пока не являются официальными, поэтому подробности будут уточнены, сообщает портал novinky.cz.

На пресс-конференции Кацин упомянул, что правительство приняло решение в четверг и вступит в силу в субботу в полночь, список Хорватских Ютарни сообщил, что чехи и французы, такие как хорваты, которые словенцы больше не считают полностью безопасными посетителями, сообщили. Напротив, бельгийцы и голландцы, попавшие в зеленую группу, смогут путешествовать по Словакии беспрепятственно.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 30.06.20

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