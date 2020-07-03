Макрон меняет премьера и министров французского правительства

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал в отставку. Он возглавлял правительство президента Эммануэля Макрона в течение трех лет.

Г-н Филипп встретился с президентом, и они согласились, что правительство подаст в отставку, уточняет Елисейский дворец.

Отставка кабинета – традиционный закономерный шаг в политической жизни Франции, когда после объявления результатов выборов правительство уходит, продолжая, однако, исполнять свои обязанности вплоть до назначения новых министров.

Эдуар Филипп победил на выборах мэра портового Гавра с большим отрывом. Согласно закону, принятому во времена, когда президентом был Франсуа Олланд, члену кабинета министров или депутату Национального собрания запрещено совмещать должности и мандаты в законодательной и исполнительной ветвях власти, в этом случае требуется выбрать что-то одно.

На протяжении кризиса, вызванного эпидемией, французская пресса многократно указывала на разногласия между первыми лицами. Чаще всего детали споров Макрона и Филиппа оставались за закрытыми дверями, но некоторые подробности все же иногда просачивались.

Одна из них касалась введения жестких мер изоляции, вторая – деталей дефицита средств индивидуальной защиты.

Кроме того, сообщалось, что рейтинг доверия Филиппа существенно превосходит рейтинг доверия Макрона, и это, как утверждали медиа, тоже было источником напряженности в отношениях двух политиковсообщает «Евроньюс».

Президент Макрон в эту пятницу, общаясь с прессой, пообещал, что Франция встанет на новый путь развития. Елисейский дворец неофициально уточняет – Филипп ушел окончательно и в ближайшие часы главой правительства будет назначен совершенно другой человек. Ожидаются и перемены в составе кабмина.

Г-н Макрон пришел к власти три года назад, за это время в стране успели прокатиться несколько акций протеста – в том числе желтых жилетов и профоюзов, протестовавших против пенсионной реформы, поражающей в правах очень большое количество работников разных сфер. Сейчас Франция переживает экономический кризис после пандемии коронавируса.

В интервью региональным газетам Макрон говорил о «очень жестком» сценарии возрождения Франции и сосредоточился на приоритете сохранения рабочих мест, а также экономического, социального и экологического восстановления страны.

Между тем, опрос, проведенный в четверг Le Figaro и France Info, показал, что три четверти французских избирателей ожидают политических перемен от президента.

Хотя многие из опрошенных хотели уделить больше внимания социальным и экологическим изменениям, 59% были рады, если бы Филипп остался на работе.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.07.20

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