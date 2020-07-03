Бельгийская полиция попросила кафе закрывать уличные зонтики – они мешают наблюдать за посетителями, собирающимися в большие группы

В Бельгии в городах Нивель и Генаппе полция попросила владельцев кафе с наступлением темноты сворачивать уличные зонты, расположенные над столиками для клиентов. Таким образом стражи правопорядка борются с нарушением социальной дистанции. По их данным, после наступления вечера местные жители собираются в кафе под зонтиками и нарушают дистанцию, а поскольку пандемия еще не закончилась, так делать небезопасно для общественного здоровья.

Как сообщает bfmtv.com, раскрытые зонтики с наступлением темноты существенно осложняют работу камер наблюдения, чем охотно пользуются местные жители, собираясь в кафе большими группами. «Закрытие зонтиков вечером позволяет нам наблюдать за соблюдением санитарных норм и социальной дистанции ​​на площади Гран-Плас и на террасах», – уточняет Паскаль Нейман, начальник корпуса полицейской зоны Нивель-Генпап.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 03.07.20

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