Естественно достичь стадного иммунитета от коронавируса не получится – испанские ученые

Испанское исследование поставило под сомнение осуществимость достижения стадного иммунитета как способа борьбы с пандемией коронавируса.

Исследование, проведенное с участием более 60 000 человек, показывает, что только 5% населения Испании выработало антитела, сообщает медицинский журнал Lancet.

Стадный иммунитет достигается, когда достаточное количество людей заражается вирусом, чтобы остановить его распространение и 5 процентов населения в данном случае недостаточно, для того, чтобы остановить инфекцию.

В отчете говорится, что распространенность антител к Covid-19 была ниже 3% в прибрежных регионах, но выше в районах Испании, где фиксировались большие вспышки заболеваемости.

«Несмотря на большое влияние Covid-19 на Испанию, оценки распространенности инфекции остаются низкими и явно недостаточны для обеспечения стадного иммунитета, – говорится в отчете авторов исследования. – Иммунитета нельзя достичь, не принимая во внимание сопутствующий ущерб от многих смертей среди уязвимого населения и чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения. В этой связи меры социальной дистанции и усилия по выявлению и изоляции новых случаев и их контактов крайне важны для борьбы с эпидемией в будущем».

Считается, что это исследование является крупнейшим в своем роде по коронавирусу в Европе.

Подобные исследования проводились в Китае и США, и ключевой вывод из этих репрезентативных выборок заключается в том, что большая часть населения, по-видимому, оставалась не подверженной воздействию коронавируса, даже в районах с активной вирусной циркуляцией, пишет Lancet.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 07.07.20

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