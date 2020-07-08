Двух украинских сборщиков ягод осудили пожизненно за убийство шведа

Граждане Украины приговорены к пожизненному заключению и депортации за убийство шведа.

Тело 70-летнего Герт-Инге Бертинссона было найдено в августе прошлого года в лесистой местности на юге Швеции. По словам прокурора, на него напали и ограбили, чтобы завладеть принадлежащим ему Volvo XC 90 два украинских сборщика ягод Александр Трайдук, 48 лет, и Ярослав Лавринив, 49 лет.

Как сообщает портал «Стокгольм сегодня», полицейское расследование не смогло установить точную причину смерти. Также нет никаких технических доказательств, которые связывали бы украинцев с местом преступления. Прокурор, однако, на суде заявил, что совокупных доказательств достаточно для осуждения обвиняемых и с этим согласился районный суд города Векшё.

Теперь суд вынес приговор украинцам – оба мужчины приговорены к пожизненному заключению и последующей депортации за убийство. Оба должны также возместить ущерб в размере чуть более 350 000 шведских крон родственникам погибшего мужчины.

«Александр Трайдук и Ярослав Лавринив, осознавали, что их действия неизбежно приведут к смерти Герт-Инге Бертинссона», – сказано в решении суда.

Адвокат Александра Трайдука Томми Нильссон говорит, что они будут обжаловать приговор.

«Нет никаких технических доказательств, которые бы связывали моего клиента с телом или местом, поэтому мы надеялись, что районный суд его оправдает», – говорит Томми Нильссон.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 08.07.20

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