В Каталонии из-за коронавируса снова ужесточают требования к населению

В Каталонии вновь зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи местные власти решили ужесточить меры контроля. Так, если раньше разрешалось не носить маски в местах, где люди находились на безопасной социальной дистанции, то теперь ношение масок станет обязательным повсеместно, сообщает «Евроньюс».

«Это решение вступит в силу в четверг», – заявил глава правительства Каталонии Жоаким Торра. Ранее из-за вспышки COVID-19 в этом автономном сообществе ограничили въезд в целый район Сегрия, где проживает более 200 тысяч человек. Аналогичные меры рассматривают также власти Страны Басков и Галисии, где были зафиксированы новые очаги распространения коронавируса.

Между тем, довольно неожиданное открытие сделали испанские ученые, которые установили, что COVID-19 ходил в Барселоне уже с середины января этого года, то есть за два месяца до введения в Испании первых мер изоляции. На сегодняшний день королевство находится на 8 месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего от него умерло 28 тысяч человек в Испании.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 09.07.20

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