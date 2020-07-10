В пресс-службе Меркель нашли египетского шпиона

Египетский шпион, предположительно, найден в пресс-службе Меркель. Как сообщает Le Figaro, начато расследование в отношении человека, подозреваемого в том, что он «работал в течение многих лет от имени египетской разведывательной службы».

Представители полиции уточнили, что расследование было начато в декабре 2019 года.

Никакой информации о личности подозреваемого раскрыто не было.

Согласно немецкой ежедневной газете Bild, этот человек является сотрудником немецкой государственной службы «среднего уровня».

Он работал, в частности, в службе посещений федерального пресс-центра Германии, отвечающей, в частности, за сообщения о деятельности канцелярии.

По данным Bild, на сегодняшний день в Германии действуют как египетская служба иностранных шпионов (GIS), так и ее служба внутренней разведки (NSS).

Их целью является, в частности, сбор информации о противниках египетского режима президента Абдель Фаттах аль-Сисси, которые живут в Германии. В частности, интерес вызывают сторонники Братства мусульман, запрещенного в Египте с 2013 года. Египетские спецслужбы также заинтересованы в данных о членах христианской общины коптов и пытаются завербовать египетских граждан в качестве шпионов регулярно.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 10.07.20

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