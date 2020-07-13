Во втором туре президентских выборов в Польше побеждает Дуда

В воскресенье в Польше прошел второй тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, выиграл его действующий глава страны Анждей Дуда. Он получил 50,4 процента голосов. Окончательные официальные результаты должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем за час до полуночи вторника. Предварительные данныхе по подсчетам будут озвучены в понедельник в течение дня.

Согласно опросу, 49,6 процента избирателей проголосовали за оппонента Дуды, проевропейского мэра Варшавы и кандидата от оппозиционной Либеральной гражданской платформы (ПО) Рафаля Тшасковского.

Явка достигла 68,9 процента и была почти на пять процентных пунктов выше, чем в первом туре две недели назад.

«Замечательно! Большое спасибо! Да здравствует Польша! Мои дорогие, вы видели эту удивительную явку, почти 70 процентов. Победа на выборах с такой явкой – невероятные новости. Я очень тронут. Спасибо вам от всего сердца всем моим соотечественникам», – заявил после оглашения данных экзитполов Дуда, выступая перед своими сторонниками.

Поскольку разница между Дудой и Тшасковским минимальна и находится в пределах статистической погрешности, окончательные результаты, которые будут известны в течение нескольких часов, могут отличаться и того, что показали опросы.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 13.07.20

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