Хорватия ужесточает масочный режим

В Хорватии ужесточается масочный режим. Усиление происходит в связи с ростом заболеваемости коронавирусом – в субботу выявленных случаев оказалось 140, это существенный рост для страны, в которой еще несколько недель назад коронавирус выявлялся в десятках случаев.

Как сообщают местные СМИ, С понедельника при посещении всех магазинов необходимо носить маску – это касается и сотрудников, и покупателей. Масочный режим также действует в кафе и ресторанах, в общественном транспорте.

Кроме того, организаторы мероприятий, в которых участвуют более 100 человек, должны сообщить об этом властям как минимум за 48 часов. Они также должны составить список всех участников, чтобы эпидемиологам было легче найти потенциальных зараженных в случае вспышки коронавируса.

Загреб, Елена Васильева

Загреб. Другие новости 13.07.20

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