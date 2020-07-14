Коронавирус возвращается: Франция ужесточает масочный режим

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью французским телеканалам, что в стране наблюдаются признаки того, что коронавирус начинает распространяться снова. При этом он заверил, что Франция будет готова, если начнется вторая волна эпидемии – «у нас есть запасы масок, респираторов и лекарств».

В целях недопущения новой вспышки инфекции Макрон предложил с 1 августа сделать обязательным ношение масок во всех замкнутых общественных пространствах. Сейчас во Франции обязательно ношение масок в общественном транспорте. «Я хотел бы, чтобы в следующие недели маски стали обязательными во всех закрытых общественных местах», – сказал Макрон, чьи слова приводит РИА «Новости».

Также он рекомендовал всем французам надевать маски при выходе на улицу и более того – обязательно носить их в замкнутом пространстве. По словам президента, в первую очередь этот призыв адресован молодежи.

Во Франции, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день зарегистрировано более 209,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 30 032 человека.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 14.07.20

Букингемский дворец поправит финансовые дела за счет продаж королевского джина. / В Плимуте мужчина укусил и ранил чайку, которая пыталась отобрать у него еду. / Зоозащитники спасли утку с застрявшей в голове стрелой от арбалета (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»