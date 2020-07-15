Британские ученые спрогнозировали осенне-зимнюю смертность от коронавируса

В Великобритании этой зимой может произойти новый всплеск смертей от коронавируса.

Британские ученые смоделировали различные сценарии развития ситуации во время второй волны заболеваемости и получили результат: от 24 500 до 251 000 случаев смерти на фоне Covid-19 может произойти осенью и зимой только в больницах. Максимум заболеваемости прогнозируется в январе и феврале 2021 года, сообщает BBC.

На сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано 44 830 официальных смертей от коронавирусной инфекции нового типа.

В отчете ученых говорится о том, что все еще существует высокая степень неопределенности в отношении того, как пандемия коронавируса закончится этой зимой.

Но исследования показывают, что вирус может выжить в более холодных условиях и с большей вероятностью будет активно распространяется тогда, когда люди проводят больше времени в помещении.

Эксперты также обеспокоены тем, что медицинские службы Британии будут испытывать дополнительную нагрузку не только по поводу коронавируса, но и на фоне сезонных обострений гриппа, ОРВИ, хронических заболеваний.

Британские медицинские эксперты призывают использовать летнее затишье по максимуму, чтобы подготовиться к осенне-зимнему всплеску пандемии.

Чтобы избежать негативного сценария развития ситуации, рекомендуется расширять тестирование населения, чтобы более четче разделять коронавирусных больных и тех, кто подхватил что-то другое, активно прививать население от гриппа, обеспечить врачей необходимым количеством СИЗов, создать в больницах чистые зоны, в которых будет исключен вариант передачи коронавируса больным и врачам.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что уже ведутся работы по обеспечению больниц СИЗами. Также правительство закупило достаточно вакцины против гриппа, чтобы развернуть самую большую программу вакцинации, и работает над созданием программы вакцинации против коронавируса, если будет найден эффективный препарат.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 14.07.20

Коронавирус возвращается: Франция ужесточает масочный режим. / Букингемский дворец поправит финансовые дела за счет продаж королевского джина. / В Плимуте мужчина укусил и ранил чайку, которая пыталась отобрать у него еду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»