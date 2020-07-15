«Желтые жилеты» поймали Макрона с супругой в Тьюильри, чтобы поговорить

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой был окружен недовольной толпой, когда накануне вечером шел через Тьюильри. Как сообщает Le Figaro, в социальных сетях выложены многочисленные ролики, как довольно негативно настроенные люди берут в кольцо президента с охраной, называя себя представителями движения «желтые жилеты».

Как сообщает Le Figaro, инцидент случился накануне вечером, после мероприятий, посвященных Дню Республики. Недовольная толпа кричала «Макрона в отставку!» и требовала разъяснить, почему в новое французское правительство попал Джеральд Дармани, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера.

На видео видно, что Макрон несколько раздражен происходящим и просит своих оппонентов не кричать. Пытаясь снять накал страстей, Макрон поздравляет людей с Днем Республики и просит не мешать ему с супругой идти дальше. В итоге скандала не получается, поговорив с президентом и сообщим ему, что они не голосуют за Макрона, «желтые жилеты» выпускают главу страны их кольца, поблагодарив, что тот поговорил с ними.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.07.20

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