Врачи призывают Макрона поскорее надеть на французов маски

Во Франции с 1 августа усиливается масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в закрытых помещениях. Ранее рекомендация носить маски касалась только общественного транспорта. Об этом накануне заявил президент страны Эммануэль Макрон. Ужесточение требований к населению по поводу СИЗ происходит на фоне растущих показателей по заболеваемости коронавирусом.

Между тем, сообщает телеканал bfmtv.com, Макрон уже попал под критику врачей – они призывают его ничего не ждать еще две недели и вводить масочный режим уже сейчас.

«Идея, конечно, хороша – надо носить маски, но мне интересно, зачем ждать до 1 августа?», – отреагировала в эту среду на BFMTV Энн Леви-Моцциконакчи, генетик в северной больнице в Марселе.

«Я думаю, что мы могли бы пойти быстрее, указав, что в закрытых местах носить маску с понедельника следующей недели обязательно», – считает генетик Аксель Кан, напоминая что, к примеру, гораздо более строгая мера – тотальный карантин – была введена во Франции не загодя, а очень быстро – за сутки до начала действия.

Врачи призывают возложить часть полномочий по принятию решения о ношении масок на мэров городов – им на местах виднее, какие меры по ограничению распространения коронавируса водить, а какие – нет.

Кроме того, медики призывают власти вести более четкую просветительскую работу среди населения – пока люди не будут убеждены в правильности тех или иных действий по предотвращению распространения болезни, они не будут адекватно реагировать на происходящее.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.07.20

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