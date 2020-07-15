В Швеции суд не дал мужчине назвать себя Алкоголиком

В Швеции мужчина хотел сменить свое имя, но не смог, потому что суд не разрешил ему это. Как сообщает портал «Стокгольм сегодня», истец хотел назваться Алкисом (аналог русского Алика), но получил отказ от Шведского государственного налогового управления. «Отказ в регистрации такого имени связан с тем, что такое слово широко используется, как краткая форма для именования алкоголика», – написано в официальном решении властей.

Не согласившись с отказом, швед пошел в суд, но и там его выбор имени сочли неуместным и в удовлетворении иска отказали.

«Слово «алкис» (alkis) обычно ассоциируется в Швеции с краткой формой слова «алкоголик». Поэтому имя Алкис считается неуместным. Следовательно, апелляция должна быть отклонена», – пишет в своей оценке административный суд.

Человек оправдывает изменение своего имени тем, что это и есть его настоящее имя. И именно оно указано в его британском паспорте. Но когда мужчина регистрировался в Швеции, он исключил это имя и выбрал другое. Он также указывает, что Алкис – это обычное имя в Греции.

«Даже если истец дал понять, что не чувствует себя неловко с таким именем, это может привести к дискомфорту для него на основании реакции других людей. Это также может создать неопределенность в различных контекстах», – пишет административный суд.

Стокгольм, Елена Васильева

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