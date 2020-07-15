На границе Германии и Чехии в рефрижераторе нашли 31 мигранта

31 нелегальный мигрант обнаружен во вторники вечером в рефрижераторе, следовавшем из Чехии в Германию. Представитель федеральной полиции заявил, что автомобиль имел турецкий номерной знак и направлялся в Дрезден, сообщает немецкое информагенство DPA.

Представитель федеральной полиции сообщил об этом случае в среду утром без дальнейших подробностей.

По данным полиции и таможни, мигранты спрятались среди поддонов с фруктами и овощами, перевозимых в охлаждаемом контейнере.

Сотрудники милиции установили личности всех нелегалов, а также экипажа грузовика. Начато расследование.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 15.07.20

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