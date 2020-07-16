Кашлял на людей в ресторане и говорил, что у него коронавирус: турист попал под арест на Майорке

На популярном испанском курорте Майорка арестован 43-летний британский турист за то, что кашлял на посетителей ресторан и говорил им, что у него коронавирус. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в одном из питейных заведений в районе Санта-Каталина. В полицию позвонили несколько посетителей ресторана и сообщили, что пьяный мужчина без защитной маски ходил между столиками и кашлял на людей. Менеджер заведения потребовал от него оставить посетителей в покое, но тот проигнорировал замечание сотрудника и продолжил кашлять, приговаривая при этом, что у него коронавирусная инфекция.

Увидев прибывших полицейских, хулиган пытался сбежать, но правоохранители поймали его и доставили в полицейский участок. Там задержанному сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Неадекватному британцу грозит обвинение в сопротивлении аресту. Однако, как пишет издание, при положительном результате теста на Covid-19 мужчину могли обвинить в нарушении законов о здоровье.

Стоит отметить, что с понедельника на испанских Балеарских островах, в том числе на Майорке, ношение масок стало обязательным во всех общественных местах на фоне опасений, что новые очаги Covid-19 могут возникнуть из-за туристов.

Более того, в среду, 15 июля, власти Майорки приняли решение закрыть на два месяца несколько баров в центре столицы Пальмы-де-Майорка, а также в городе Магалуф на западе острове из-за вечеринок, устроенных туристами из Британии и ФРГ. Гости пати не носили маски и не соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

Пальма-де-Майорка, Наталья петрова

Пальма-де-Майорка. Другие новости 15.07.20

В Швеции суд не дал мужчине назвать себя Алкоголиком. / На границе Германии и Чехии в рефрижераторе нашли 31 мигранта. / Диснейленд в Париже открылся после карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»