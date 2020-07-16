В Европе набирает силу вторая волна коронавируса

Европа переживает вторую волну заражений. В общей сложности на континенте от COVID-19 скончались свыше 200 тысяч человек, инфицированы были почти 3 миллиона жителей.

Уже сутки действует жесткий карантин в каталонской Льейде, в изоляцию помещены почти 200 тысяч испанцев, сообщает «Евроньюс».

В эти дни в иберийском королевстве зарегистрирован наиболее резкий за последние 2 месяца скачок в выявленных новых случаях инфекции.

Карантин в Льейде был введен после того, как Мадрид поддержал решение каталонских властей.

В Румынии за сутки обнаружены свыше 640 новых вирусоносителей, правительство предпочло продлить режим чрезвычайной ситуации, чтобы эффективнее бороться с эпидемией.

Глава государства Клаус Йоханнис обратился к соотечественникам, призвав тех носить маски и соблюдать иные меры предосторожности: «Мы не можем отказаться от уже завоеванных позиций, объединяя усилия, мы, нация, сумеем справиться с этой ситуацией».

Озабоченность вызывает и происходящее на Балканах.

Греция, граничащая с республикой Северной Македонии и с Албанией, ввела для туристов и тех, кто следует транзитом, правило предъявления на границе результатов анализов на вирусоносительство, документ должен был составлен на английском языке.

Парижский Диснейленд, простоявший закрытым все три месяца карантина, распахнул двери для публики, но из предосторожности количество посетителей руководство парка развлечений было вынуждено резко уменьшить, отмечает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 16.07.20

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