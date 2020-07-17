«Вирус набирает силу»: в Бельгии началась вторая волна Covid-19

В Бельгии началась вторая волна эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал бельгийский вирусолог и эпидемиолог Марк Ван Ранст в комментарии изданию sudinfo.be.

По данным Института общественного здравоохранения Sciensano, среднесуточное число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Бельгии выросло на 32% в период с 7 по 13 июля по сравнению с предыдущей неделей. За последние сутки в стране выявлено около 200 вновь заболевших.

«Столкнувшись с такими цифрами, можно говориться, что мы находимся в начале второй волны», – заявил вирусолог.

Он ожидает, что в следующий четверг Совет национальной безопасности Бельгии(CNS) не примет решения о дальнейшем смягчении ограничительных мер. «Если цифры продолжат двигаться в одном и том же направлении, это, скорее, будет усилением мер», – заявил Ван Ранст. Впрочем, специалист пока не видит необходимости введения повторного локдауна. По его мнению, трудно организовать новую изоляцию без причинения огромного экономического ущерба. «Поэтому мы должны быть очень креативными», – заключил вирусолог.

Специалист добавил, что населению необходимо строго соблюдать социальную дистанцию, носить маски и ограничить число социальных контактов. «Правило 15 контактов в неделю не было принято случайно, и я знаю, что не все его придерживаются», – отметил Ван Ранст.

Позже министр здравоохранения Бельгии Мэгги Де Блок допустила, что на следующей неделе CNS может усилить меры по сдерживанию Covid-19. «Вирус набирает силу», – констатировала министр, отметив, что вопрос об ослаблении ограничений не стоит в повестке дня.

Всего в Бельгии на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано свыше 63,2 тыс. случаев Covid-19, скончались 9 795 человек.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 17.07.20

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