В Брюсселе начался первый посткарантинный саммит ЕС – на нем будут делить деньги

Главы государств и правительств Евросоюза встречаются в Брюсселе впервые после вспышки коронавируса, чтобы обсудить вопрос на триллион евро. Примерно таким будет общий бюджет, часть которого пойдет на борьбу с распространением инфекции. Ещё 750 миллиардов предлагается собрать в фонд восстановления ЕС, сообщает «Евроньюс».

По прибытии в здание Евросовет президенты Франции и премьер-министр Италии дал свою оценку ситуации: «Это момент истины для Европы, – сказал Эммануэль Макрон. – Мы переживаем беспрецедентный кризис здравоохранения, а также экономический и социальный кризис, они требуют гораздо большей солидарности и амбиций».

«Дело не только в финансовых объёмах или финансовых позициях, – сказал Джузеппе Конте. – Мы готовим экономический и социальный ответ всем нашим европейским гражданам с учетом общих интересах и ценностей, ради того, чтобы сделать Европу более устойчивой в глобальном пространстве ".

Но 27 лидеров пока расходятся во мнении о том, как собирать и тратить деньги на ликвидацию последствий пандемии.

Богатые страны не хотят заимствовать капитал на рынках для всего Евросоюза, зная, что отдавать его придётся в основном им, а не тем странам, у кого и так большой национальный долг, сообщает «Евроньюс».

Премьер-министр Нидерландов предлагает в обмен на помощь отстающим странам требовать от них проведения реформ.

«Если южные страны нуждаются в помощи других стран для ликвидации кризиса, я это понимаю. Возможности справиться самостоятельно у них ограничены,– сказал Марк Рютте. – Но думаю, что для нас было бы разумным просить о четкой приверженности реформам».

А от премьер-министра Виктора Орбана его западноевропейские коллеги требуют соблюдения верховенства права в качестве условия для выделения Венгрии средств на восстановление.

Председателю Саммита нужно найти между всеми ими компромисс.

«Я знаю, это будет очень сложно, потому что речь идет не только о деньгах, но и о людях, о европейском будущем, о нашем единстве, – сказал Шарль Мишель. – И даже если это сложно, я убежден, что если есть политическая смелость, это возможно».

Тем временем на брюссельской улице шла демонстрация на тему, которой были посвящены предыдущие встречи в верхах, – изменения климата. Её участники требуют, чтобы собранные деньги пошли на создание зелёной экономики, а не восстановление прежней, загрязнявшей планету.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 17.07.20

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