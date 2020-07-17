Власти просят жителей Барселоны не выходить из дома из-за роста заболеваемости коронавирусом

Власти Каталонии усилили ограничительные меры в Барселоне и еще 17 муниципалитетах столичного региона из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает издание El Periodico. Правительство автономии призывает жителей этих территорий не выходить из дома без крайней надобности – поход на работу, в магазин за едой, к врачу. Кроме того, введены ограничения на работу ресторанов и баров, а также запрещены встречи более 10 человек. Открытие кинотеатров, театров, спортивных и развлекательных центров, а также ночных заведений вновь отложено.

Дополнительные антикоронавирусные меры будут действовать в течение 15 дней с возможностью продления. Власти Каталонии были вынуждены пойти на этот шаг в связи с заметным увеличением случаев заражения коронавирусом. Так, накануне сообщалось о 1293 новых инфицированиям за сутки в автономном сообществе – этот показатель аналогичен мартовским. Кроме того, растет число госпитализаций пациентов с Covid-19.

«Мы должны сделать шаг назад, чтобы исправить ситуацию с ростом заболеваемости», – заявил официальный представитель властей автономии Меричель Будо.

Чиновники называют ситуацию с коронавирусом в регионе «очень сложной» и просят местных жителей ограничить встречи с родственниками и друзьями, а также не посещать пляжи.

Что касается работы баров и ресторанов, введены ограничения по пропускной способности – разрешено принимать 50% посетителей от вместительности, запрещается сидеть за барными стойками, а расстояние между столами на террасах должно составлять не менее двух метров.

Советник по здравоохранению Альба Вержес уверяет, что «никто не хочет возвращения к локдауну, несмотря на то, что это самый безопасный способ держать вирус в страхе». Чтобы вновь не вводить эту радикальную меру, чиновник попросил жителей соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома и максимально избегать ненужной мобильности. Он добавил, что День всех влюбленных, праздник Сан-Жорди, намеченный на 23 июля, будет отменен. Обычно он отмечается 23 апреля, но в этом году из-за пандемии был перенесен на 23 июля.

Барселона, Наталья Петрова

Барселона. Другие новости 17.07.20

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