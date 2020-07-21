На пятые сутки совещания главы ЕС и правительств договорились о том, как поделить 750 млдр евро

На пятые сутки первого после пандемии очного саммита ЕС главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Жаркие споры о том, кому, на каком основании и в каком объеме выдавать деньги, шли четыре дня. Накануне Макрон стучал кулаком по столу, призывая коллег к гибкости и угрожая покинуть саммит в случае отсутствия компромисса, сообщает «Евроньюс».

Макрон также говорил, что в случае непринятия бюджета политическое и экономическое будущее ЕС окажется под вопросом.

«Скупую четверку» – Данию, Нидерданды, Австрию и Швецию – не желавшую брать на себя долговые обязательства Испании и Италии, в итоге удалось склонить к компромиссу.

По итогам переговоров структура антикризисного фонда объемом в в 750 миллиардов евро претерпела существенные изменения. Общая сумма безвозмездной помощи снижена с 500 до 390 млрд евро , сумма льготных займов составляет 360 миллиардов вместо 250.

Чтобы достигнуть желаемого компромисса, в своем предложении по распределению денег Шарль Мишель заметно смягчил требование о полном соблюдении всеми станами ЕС принципа верховенства права. Базовый тезис о том, что объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС должны быть напрямую связаны с соблюдением страной верховенства права и европейских ценностей, остался в документе, однако механизм надзора за его соблюдением оказался радикально смягчен, сообщает «Евроньюс».

Брюссель, Елена Васильева

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