В Праге 60 человек заразились коронавирусом на вечеринке в клубе

На вечеринке в одном из пражских баров 60 человек заразились коронавирусом. Еще 120 человек, которые вступили в контакт с ними, оказались в карантине. Как сообщает портал News List, вечеринка состоялась в клубе 11 июля. Согласно имеющейся информации, пражские футболисты из резерва клубов «Богемиан», «Спарта» и «Дукла» также приняли участие в данном мероприятии и могли заразиться. Теперь командам пришлось прервать летние тренировки и уйти на карантин.

По результатам эпидрасследования выяснилось, что источником инфекции, вероятно, был человек без симптомов, который понятия не имел о том, что является переносчиком.

Всего с начала пандемии в Праге заразились 2649 человек, и за последние 24 часа тесты выявили еще 23 новых случая. Во всей Чешской Республике в общей сложности было выявлено 14160 человек с коронавирусом, сейчас на лечении находится 4901 пациент. 360 человек с подтвержденной инфекцией Covid-19 умерли.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 22.07.20

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