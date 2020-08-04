В Германии заявили о приходе в страну второй волны коронавируса

В Германию пришла вторая волна эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава объединении немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, пишет издание Augsburger Allemeine. По ее словам, ФРГ «находится во второй, невысокой волне роста».

Руководитель организации отметила, что вторая волна несравнима с мартовскими и апрельскими показателями заболеваемости Covid-19. Однако она предупредила, что есть опасность того, что Германия может потерять ранее достигнутые в стране успехи в борьбе с инфекцией, сочетая карантинные меры и «стремление к нормальной жизни».

Йона также отметила, что больницы страны готовы ко второй волне коронавируса. Она добавила, что в отличие от первой весенней волны Covid-19, число коек интенсивной терапии для лечения больных Covid-19 будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться в резерве всё время.

Медик при этом указала, что пока нет уничтожающих новую коронавирусную инфекцию лекарств, распространение Covid-19 должно быть ограничено при помощи социального дистанцирования, соблюдения мер личной гигиены, ношения маски и введения локальных карантинов.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, общее число заразившихся коронавирусом достигло почти 211,3 тыс. человек, скончались 9156 человек. За минувший день в стране выявлено 879 новых случаев Covid-19.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет и в других странах Европы – Франции, Испании, Бельгии, Великобритании. Власти вынуждены вводить локальные локдауны, ужесточать масочный режим.

В мире, по данным сайта Worldometer, с начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,46 млн человек, жертвами коронавируса стали более 697 тыс. человек, выздоровели свыше 11,69 млн пациентов. Первое место по заболеваемости Covid-19 удерживают CША (свыше 4,7 млн случаев заражения), на втором – Бразилия (более 2,7 млн заболевших), на третьем – Индия (свыше 1,85 млн инфицированных).

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 03.08.20

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