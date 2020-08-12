Новая Зеландия из-за коронавируса снова ужесточает карантинные меры

Новая Зеландия возвращает карантин в связи с коронавирусом. После 102 дней затишья в стране вновь зафиксирована вспышка COVID-19. В крупнейшем городе страны – Окленде – выявлено четыре новых случая заражения.

Как сообщает «Евроньюс», по распоряжению властей, большинство предприятий и учреждений в Окленде прекращают работу. Закрываются бары и рестораны. Жителей просят оставаться дома.

«Мы введём в стране, за исключением Окленда, второй уровень карантинных мер. Решение вступит в силу в полдень завтрашнего дня и продлится до полуночи пятницы. В этот же период времени будут действовать ограничения в Окленде. Это значит, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Массовые собрания более 100 человек будут запрещены», – заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как сообщает «Евроньюс», вместе с числом новых случаев COVID-19 растут также и опасения по поводу повторного карантина во Франции.

Правительство продлило запрет на проведение мероприятий с участием более 5000 человек до конца октября и призывает власти на местах строже следить за соблюдение масочного режима.

«Во Франции ситуация с COVID-19 ухудшилась. В последние две недели эпидемиологическая ситуация, за которой мы очень пристально следим, развивается в неверном направлении», – сообщил журналистам глава французского правительства Жан Кастекс.

Скачок заболеваемости наблюдается и в Греции. В связи с этим туристы, приезжающие из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции, где ситуация с заражаемостью тоже далека от идеальной, должны будут представить греческим властям справку об отсутствии COVID-19.

Напомним, количество случаев коронавируса в мире удвоилось всего за полтора месяца и превысило 20 миллионов. Больше всех заразившихся зарегистрировано в США и Бразилии.

Окленд, Елена Васильева

Окленд. Другие новости 12.08.20

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