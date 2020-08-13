Во Франции зафиксирован самый большой прирост больных коронавирусом со дня снятия карантинных мер

Во Франции зафиксирован самый большой рост числа ежедневных случаев заболевания Covid-19 с того времени, когда страна начала ослаблять изоляцию.

Министерство здравоохранения Франции в среду сообщило об увеличении числа случаев заражения Covid-19 на 2524 за 24 часа, сообщает CNN.

Это самый большой однодневный показатель прироста случаев коронавируса с 6 мая 2020 года – за пять дней до этого дня Франция как раз ослабила ограничения на изоляцию.

Напомним, что в начале этой недели премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом во Франции «движется в неправильном направлении». Во многих французских городах, несмотря на жару, ношение масок даже не улице становится обязательным. По всей стране отменены массовые мероприятия вплоть до октября текущего года.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 12.08.20

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