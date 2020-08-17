В Испании комары заразили несколько человек лихорадкой западного Нила

Испанские власти бьют тревогу: в стране зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой западного Нила. Инфекцию переносят комары, и она может оказаться смертельной. От человека к человеку эта лихорадка не передаётся, сообщает «Евроньюс».

В провинции Севилья на юге Испании заразились более 30 человек; 25 госпитализированы, 9 из них находятся в реанимации.

«Мы рекомендуем использовать репелленты, а также избегать влажных мест», – сказал, обращаясь к согражданам, Антонио Бискочо, мэр Кории-дель-Рио. Этот городок на берегу Гвадалквивира вместе с соседним Ла-Пуэбла-дель-Рио стал источниками вспышки заболевания, в процессе которого может начаться серозное воспаление оболочек головного мозга и развиться менингоэнцефалит.

В целях защиты местные власти проводят фумигацию парков и других зелёных зон, отмечает «Евроньюс».

вгуст 17 (Новый День, Елена Васильева) – Испанские власти бьют тревогу: в стране зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой западного Нила. Инфекцию переносят комары, и она может оказаться смертельной. От человека к человеку эта лихорадка не передаётся, сообщает «Евроньюс».

В провинции Севилья на юге Испании заразились более 30 человек; 25 госпитализированы, 9 из них находятся в реанимации.

«Мы рекомендуем использовать репелленты, а также избегать влажных мест», – сказал, обращаясь к согражданам, Антонио Бискочо, мэр Кории-дель-Рио. Этот городок на берегу Гвадалквивира вместе с соседним Ла-Пуэбла-дель-Рио стал источниками вспышки заболевания, в процессе которого может начаться серозное воспаление оболочек головного мозга и развиться менингоэнцефалит.

В целях защиты местные власти проводят фумигацию парков и других зелёных зон, отмечает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 13.08.20

Во Франции зафиксирован самый большой прирост больных коронавирусом со дня снятия карантинных мер. / В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся. / Искатель сокровищ в Шотландии нашел клад возрастом 3 тысячи лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»