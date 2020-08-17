В Гамбурге отметят 60-летие The Beatles стрим-концертом из первого клуба, где они выступали

Сегодня в Гамбурге в клубе Indra пройдет масштабное отмечание 60-летия группы The Beatles. Именно в этом заведении шесть десятков лет назад впервые начала выступать легендарная четверка. В Гамбурге они провели три года и успели отточить мастерство, выходя н асцену клуба каждый вечер. Как сообщает «Евроньюс», к 60-летию образования группы из знаменитого клуба будет организована прямая трансляция Stream and Shout, которая обещает уникальную рок-н-ролльную программу. Она включает воссозданный оригинальный бокс-сет Beatles августа 1960 года, а также ряд легендарных песен группы в исполнении классических и современных музыкантов. В шоу также примут участие критики, знаменитости и простые люди, которым посчастливилось побывать в Indra 60 лет назад.

Прямая трансляция начнется на нескольких онлайн-платформах сегодня в 20 часов по среднеевропейскому времени.

Гамбург, Елена Васильева

Гамбург. Другие новости 17.08.20

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