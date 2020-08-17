В Швеции из-за усталости после пандемии начали увольняться врачи

Недостаток времени на отдых, перенесённые отпуска и разочарование неблагодарной работой – всё это вынуждает увольняться медицинский персонал шведских больниц.

«Мы получаем много сигналов о том, что люди принимают решение уволиться из многих больниц, в том числе из отделения интенсивной терапии в больнице Каролинского университета в Сольне, где оказывалась помощь самым тяжёлым больным c COVID-19. Это вызывает опасения, что в случае второй волны вся нагрузка ляжет на тех, кто останется», – говорит Гунилла Георге, председатель Ассоциации здравоохранения в Стокгольме, которого цитирует портал «Стокгольм Сейчас».

Она убеждена, что причиной увольнений стала высокая загруженность в сочетании с недостатками организации рабочего процесса.

Кроме того, в разных регионах Швеции медикам по-разному компенсировали перенесённые отпуска и дополнительное время работы.

Так, в Эстергётланде медицинские работники получили не четыре недели непрерывного отпуска, а только три. А компенсация за перенесённый отпуск составила 8 000 крон в неделю, что значительно ниже, чем в Вестерноррланде, где те, кто работал в отделениях COVID-19, получали 25 000 крон в неделю.

В Йёнчёпинге и Вэрнамо те, кто работает в хирургии и в отделениях интенсивной терапии, вообще не получили никакой компенсации.

Синеву Рибейро, председатель профсоюза Шведской медицинской ассоциации, заявляет, что есть некоторые регионы, которые не соблюдают ни коллективный договор, ни закон об отпусках.

«Когда я разговариваю с нашими местными представителями, у меня возникает ощущение, что работодатели использовали пандемию как предлог, чтобы оставить людей работать на время летних каникул. Сейчас члены нашего профсоюза начали увольняться. Они так устали», – говорит она.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 17.08.20

В Гамбурге отметят 60-летие The Beatles стрим-концертом из первого клуба, где они выступали. / Гулять по Парижу теперь можно только в маске. / В Испании комары заразили несколько человек лихорадкой западного Нила. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»