Во Франции за сутки выявлено более 3500 случаев коронавируса

Франция фиксирует новый ежедневный максимум случаев заболевания коронавирусом с момента выхода из режима изоляции в середине мая: в среду Национальное агентство здравоохранения сообщило о 3776 новых случаях заражения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания во Франции с начала пандемии составляет 225 043 человека.

Хотя последние данные, опубликованные Национальным агентством здравоохранения Франции, показывают тенденцию к уменьшению количества людей, госпитализированных и находящихся в отделениях интенсивной терапии, агентство уточняет, что «на материковой части Франции все показатели продолжают расти, а передача вируса усиливается».

«Это касается всех возрастных групп, особенно молодежи», – говорится в заявлении.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации французское правительство с 1 сентября введет обязательное ношение масок в закрытых помещениях, включая офисы.

Париж, Елена Васильева

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