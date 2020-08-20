Шведов попросили не увлекаться любимой ими ферментированной селедкой

Власти Швеции выпустил и предупреждение о опасности чрезмерного увлечения жителями королевства традиционным национальным блюдом – квашенной сельдью. Она содержит высокие уровни токсинов из-за неблагоприятной экологической ситуации в местах её добычи.

Напомним, что каждый третий четверг августа (в этом году выпадает на 20 августа, то есть сегодня) в Швеции традиционно проходит премьера квашенной селёдки (сюрстрёмминг) нового урожая – блюда, которое многие одновременно любят или ненавидят за запах и вкус, сообщает портал «Новости Швеции».

В старые времена ферментация сельди была дешёвым способом сохранить рыбу и предотвратить её от порчи. Соль была дорогой, и сельдь засаливалась с меньшим количеством соли, что нарушало нормальный процесс консервирования, и продукт начинал бродить. И, конечно, такая сельдь очень сильно и неприятно пахнет, но она не протухла – это запах дрожжей и кислоты. Именно поэтому её называют квашенной или ферментированной селедкой.

Самое старое свидетельство о «квашенной сельди» датируется 1732 годом, но в действительности это блюдо гораздо старше.

Для шведов употребление ферменированной рыбы является связью с традициями и историей народа.

В этом году перед днём, когда все настоящие шведы должны хотя бы попробовать сюрстрёмминг, Национальная продовольственная администрация Швеции предупреждает о вредных свойствах этого блюда. В пресс-релизе ведомство акцентирует внимание на следующем моменте: «Сельдь, используемая для производства квашенной сельди, в основном вылавливается в Ботническом заливе Балтийского моря, где сельдь и другая жирная рыба содержат высокие уровни экологических токсинов».

В ЕС запрещено продавать рыбу, в которой содержание диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) превышает норму. Но Швеция является исключением – здесь эти сорта рыбы могут продаваться при условии, что Национальная продовольственная администрация проинформирует о рисках.

В своих диетических рекомендациях власти заявляют, что детям, подросткам, беременным женщинам, кормящим матерям и тем, кто хочет забеременеть, не следует есть сюрстрёмминг чаще двух или трёх раз в год.

Остальным следует есть такую селёдку не чаще одного раза в неделю.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 20.08.20

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