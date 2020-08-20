За последние полгода в Швеции умерло больше людей, чем в предыдущие годы

Пандемия наложила отпечаток на численность населения Швеции. Прирост населения в этом году самый низкий за последние 15 лет. В то же время в первой половине года зафиксировано самое большое число смертей в королевстве с 1869 года.

На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано более 10.3 миллиона жителей. Если точнее, то на средину 2020 года общая численность населения Швеции составляла 10 352 390 человек. По данным Статистического управления Швеции (SCB), с начала нового года население страны увеличилось на 24 801 человек. В прошлом году этот показатель составлял 51 004 человека, сообщает портал «Новости Швеции».

«Это самый низкий прирост населения за первое полугодие с 2005 года», – говорит Томас Йоханссон, статистик Статистического управления Швеции.

В течение первых шести месяцев года в стране умерло больше людей, чем в предыдущие годы. В первом полугодии этого года в Швеции умерло 51 405 человек. Это самое большое количество смертей за первые шесть месяцев года с 1869 года, когда умерли в первом полугодии 55 431 человек.

Голодомор 1867-1869 был последним голодом в Швеции и последним крупным естественно вызванным голодом в Европе. В Швеции 1867 год известен как Storsvagåret («Год Великого Слабости»). Голод тогда привёл к огромному росту эмиграции шведов в США.

Число смертей в первом полугодии 2020 года в Швеции на 4 633 больше, чем в среднем за 2015-2019 годы. Уровни, превышающие средний уровень в эти годы, классифицируются как избыточная смертность, и в первой половине 2020 года избыточная смертность составила десять процентов, сообщает портал «Новости Швеции».

Пока ещё не ясно повлияла ли пандемия короны на количество детей, рождённых в Швеции.

«Дети, рождённые в первой половине этого года и включённые в нашу статистику, были зачаты ещё в 2019 году, поэтому, если коронавирус и повлиял на количество детей, рождённых в Швеции, то мы увидим это только через несколько месяцев», – говорит статистик Статистического управления Швеции Томас Йоханссон.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 20.08.20

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