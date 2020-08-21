Уже пять тысяч заражений в сутки – во Франции набирает обороты новая волна пандемии коронавируса

Во Франции несколько дней подряд фиксируется рост заболеваемостью коронавирусом. Показатели ухудшаются и постепенно приближаются к тем, что были в стране на стадии выхода из карантина. Как сообщает телеканал BFMTV, за последние сутки медиками было обнаружено почти 5000 новых случаев заражения и 35 новых вспышек.

На данный момент в больницы Франции с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» госпитализированы 4748 человек, 149 человек попали на больничные койки в последние 24 часа. В реанимацию госпитализировано 380 человек – таким образом, занято на 6 коек больше, чем сутки назад.

По данным минздрава Франции, на регионы Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Верх-де-Франс и Прованс-Альпы-Лазурный берег приходится 71% пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии от коронавируса во Франции умерло 30 480 человек, в том числе 19 969 – в больницах.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 21.08.20

Родители не обязаны финансировать своих детей, закончивших учиться. / За последние полгода в Швеции умерло больше людей, чем в предыдущие годы. / Шведов попросили не увлекаться любимой ими ферментированной селедкой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»