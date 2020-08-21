Мужчина отравился до галлюцинаций кабачком с собственного огорода

На северо-востоке Англии мужчина получил отравление, поев кабачок, выращенный в собственном саду.

64-летний Майк Эндрюс работает менеджером музыкальной компании. Кроме того, он со своей женой страстно увлекаются садоводчеством. В интервью британским СМИ пострадавший рассказал, что приготовил рыбу с кабачком на ужин, однако когда он попробовал кусочек овоща, он оказался ужасно горьким. «Это было ужасно, во рту был ад. Сатана, должно быть, танцевал у меня на языке. Я сразу сказал жене, чтобы она выплюнула еду и не глотала ни в коем случае», – рассказал Эндрюс.

По его словам, следующие четыре дня после ужина он страдал от симптомов отравления. Помимо диареи и тошноты случались также галлюцинации. Они были вызваны токсичным корнбитацином, который содержится в тыквенных овощах. Он придает плодам чрезвычайно горький вкус, который должен отпугивать вредителей. В крайних случаях это вещество может вызвать смерть.

«Меня трясло четыре дня, я вспотел, у меня были галлюцинации», – рассказал Эндрюс о своем самочувствии. Однако сначала он не связывал свое заболевание с потреблением кабачков. И только позже он выяснил, что этим летом его случай не был уникальным. Ядовитое вещество содержалось в семенах кабачков двух конкретных производителей, которые вскоре были сняты с продажи.

«Кабачки выглядели великолепно, я никогда не думал, что с ними что-то не так. После этого опыта я, вероятно, больше не буду их есть », – добавил Эндрюс, который, по его словам, чувствовал горький привкус на губах еще две недели после злополучного ужина.

Лондон, Елена Васильева

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