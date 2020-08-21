Последствия карантина: чешский президент подписал законы по дистанционному голосованию и обучению

В пятницу, 21 августа, президент Чехии Милош Земан подписал закон, позволяющий людям, помещенным в карантин, голосовать на осенних выборах в Сенат и на региональных выборах голосовать дистанционно. Также он подписал поправку к Закону об образовании, вводящую возможность дистанционного обучения – оно станет легитимной частью образовательного процесса. Об этом сообщил порталу novinki.cz пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Как сообщают чешские СМИ, происходящее – это ответ на весенний карантин, который действовал по всей стране, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. Несколько недель школы были закрыты, дети по желанию учились дистанционно. Теперь, в случае повторения ситуации с карантином, дистанционное обучение будет обязательным.

Сенат одобрил данное решение в четверг. Также депутаты проголосовали за закон, разрешающий голосовать людям, помещенным в карантин. Граждане, изолированные от общества, смогут проголосовать из машины, либо их посетит по месту нахождения специальная избирательная комиссия с переносным ящиком для голосования.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 21.08.20

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