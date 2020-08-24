В Англии разрешили провести фестиваль свингеров, но запретили на нем заниматься сексом

Пандемия коронавируса не помешала в этом году провести в Британии в городе Халль традиционный фестиваль свингеров. Но разрешение на него было дано с одним принципиальным условием – запрет на все сексуальные действия.

Как сообщает Daily Mail, ежегодное мероприятие состоится в конце августа этого года и продлится два дня. Мэрия Халля санкционировала фестиваль, несмотря на продолжающуюся пандемию, что вызвало вопросы со стороны общественности. «Руководство города находится в переговорах с организаторами о ходе мероприятия. Несмотря на то, что это мероприятие для сообщества свингеров, во время его не будет разрешено никакой сексуальной активности», – отметили в мэрии.

Критика фестиваля в основном ведется через социальные сети. По мнению некоторых пользователей, происходящее ставит под угрозу безопасность других жителей. На мероприятии выступят ди-джеи, будет световое шоу, также выступят и глотатели огня.

«Я не понимаю, как мэрия может позволить себе такое, когда другие мероприятия отменены, а предприятия закрыты? – недоумевает неназванный мужчина, который работает в сфере здравоохранения, сообщает Daily Mail. – В нашем сообществе есть две точки зрения по этому поводу. Одни одобряют, другие осуждают. Я один из других, потому что чувствую ответственность за свое окружение. Я сторонник сексуальной свободы, но только если это не угрожает другим».

Лондон, Елена Васильева

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