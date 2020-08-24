В Гамбурге отмечание дня рождения вылилось в уличные беспорядки с участием сотни пьяных молодых людей

В Гамбурге отмечание дня рождения вылилось в беспорядки, которые пришлось разгонять полиции.

Как сообщает новостной портал Focus, двое молодых людей праздновали свое 18-летие в субботу вечером в клубе в районе Хаммербрук в Гамбурге. Вечером в этот же клуб неожиданно захотелось попасть группе, количество участников которой за короткое время выросло примерно до сотни человек. Отмечается, что это не были приглашенные гости, просто посторонние молодые люди, очень разгоряченные алкоголем.

Владельцы клуба не смогли справиться с ситуацией, поэтому обратились за помощью в полицию. Когда прибыл наряд, на него обрушился дождь из стеклянных бутылок. На тот момент на месте находилось около 120 человек, которые полностью перекрыли прилегающую улицу и уже успели повредить одну из припаркованных машин.

Полицейские вызвали подкрепление. Когда оно прибыло, толпа разъяренных молодых людей побежала к станции городской железной дороги Хаммербрук. Автобусное и железнодорожное движение было частично остановлено, а движение городской железной дороги прекращено полностью из-за опасений, что люди, бегающие по рельсам, могут попасть под поезд. Для поиска людей был также задействован полицейский вертолет с тепловизором.

Как сообщают немецкие СМИ, по факту беспорядков начато разбирательство, участникам грозит уголовное наказание и крупные штрафы.

Гамбург, Елена Васильева

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