Центр Парижа снова пострадал от погромов – на этот раз виноваты фанаты ПСЖ

148 человек задержала полиция после ночного погрома в центре Парижа. Нарушители порядка били витрины, грабили магазины, устраивали поджоги, сообщает телеканал BFMTV. Таким образом они выражали свое расстройство итогами матча футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне, в котором «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

«За вечер финала Лиги чемпионов силы правопорядка осуществили 148 задержаний, в частности за вандализм, насилие и бросание в стражей порядка различных предметов. Было также выписано 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где ее ношение считается обязательным», – сообщает полиция Парижа.

«16 сотрудников правоохранительных органов ранены, нападению подверглись 12 магазинов, 15 автомобилей повреждены, – написал в своем микроблоге министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Более четырех сотен человек, принимавших участие в беспорядках, были оштрафованы за то, что не носили маски, обязательные для граждан Франции в связи с пандемией.

Глава 8 округа Парижа Жанна де Отесер, возмущенная ночными беспорядками, призвала правительство рассмотреть возможность вообще запретить толпам собираться в центре Парижа: «Почему мы позволяем этому случиться, и почему не запрещаем все демонстрации на Елисейских полях и на прилегающих улицах? В течение двух лет, в том числе из-за протестов желтых жилетов и карантина по Covid-19 торговля не может нормально работать. Торговцы и местные жители просят прекратить все это правительство должно проявить твердость в вопросе».

Отметим, что беспорядки начались в Париже еще до завершения игры. Они начались у парижского стадиона «Парк де Пренс» – во время трансляции матча болельщики начали вступать в конфронтацию со стянутой туда полицией. После его завершения фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером было перекрыто движение. Отдельные болельщики проигравшей команды решили прорвать оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, а позже приступить к разгону агрессивно настроенных людей, сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно сообщению префектуры, перед началом трансляции и в ходе матча сотрудники полиции инспектировали бары и кафе в районе Елисейских полей. Посетителей тех мест, где владельцы не могли обеспечить соблюдение дистанции и прочих профилактических мер, выводили на улицу, а сами заведения закрывали.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 24.08.20

В Гамбурге отмечание дня рождения вылилось в уличные беспорядки с участием сотни пьяных молодых людей. / «Били за любовь к православному»: из Франции депортируют боснийскую семью за издевательства над дочерью. / Мужчина отравился до галлюцинаций кабачком с собственного огорода. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»