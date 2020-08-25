Британские ученые написали книгу о бисексуальности Шекспира

Уильям Шекспир был бисексуалом. Британские ученые-историки, разобравшие его творческое наследие, считают, что несмотря на то, что Шекспир был женат 34 года, по крайней мере, 27 его сонетов были посвящены мужчинам, сообщает The Telegraph.

Профессор Стэнли Уэллс и доктор Пол Эдмондсон изучили 182 сонета английского поэта, писателя и драматурга. «Описание сексуальности в его сонетах о любви, безусловно, предназначено и для мужчин, что заставляет нас думать, что Шекспир, несомненно, был бисексуалом», – рассказал Эдмондсон.

«В 1980-е годы было модно говорить, что Шекспир был геем, но он был женат долгое время и имел детей», – вспоминает доктор. В 1582 году поэт женился на Анне Хэтэуэй, которая была старше его на восемь лет. У него было трое детей от нее, и брак продлился до смерти Шекспира в 1616 году.

Уэллс и Эдмондсон – авторы новой книги «Все сонеты Шекспира», которая появится на полках книжных магазинов 10 сентября. В ней будет предложен читателям подробный разбор творчества Шекспира.

Лондон, Елена Васильева

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