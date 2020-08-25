В Баварии повышают штрафы за отсутствие маски до 500 евро

Бавария хочет ограничить распространение коронавируса с помощью более высоких штрафов за отсутствие масок и нарушение условий карантина.

«Мы увеличиваем штрафы за не ношение масок до 250 евро за первое нарушение и до 500 евро за повторное нарушение», – заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер в понедельник в Мюнхене. Нарушение правил карантина влечет за собой штраф до двух тысяч евро.

«Мы надеемся, что люди начнут вести себя более ответственно», – пояснил Сёдер. Отметим, что текущий штраф за отсутствие маски и нарушение правил карантина составляет от пятидесяти до ста евро.

Поправка к закону, без которой невозможно резкое увеличение штрафов, предполагает, что в будущем сотрудники полиции также смогут выносить предварительное предупреждение нарушителям, сейчас это могут делать только медики.

Кроме того, Маркус Сёдер объявил, что испытательные центры на автобусных станциях дальнего следования появятся пункты досмотра и контроля пассажиров. До сих пор досмотр и выборочное тестирование на коронавирус проводились исключительно в аэропортах, на автомагистралях в пограничных зонах и на железнодорожных вокзалах.

Мюнхен, Елена Васильева

Мюнхен. Другие новости 25.08.20

Британские ученые написали книгу о бисексуальности Шекспира. / Из-за вспышки коронавируса на нудистов наденут маски. / В Англии разрешили провести фестиваль свингеров, но запретили на нем заниматься сексом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»